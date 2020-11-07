Байден увеличил отрыв от Трампа в Джорджии

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден в субботу упрочил свое лидерство в колеблющемся штате Джорджия. По данным телекомпании CNN, отрыв Байдена от действующего президента Дональда Трампа составляет на данный момент составляет более 7,2 тыс. голосов.
Таким образом после обработки 99% бюллетеней в штате кандидат от демократов получает 49,4% голосов, его соперник — 49,3%. Оба кандидата уже получили голоса более 2,4 млн голосов избирателей в Джорджии. К вечеру пятницы лидерство Байдена в штате составляло свыше 4,3 тыс. голосов.
Выступая в пятницу в городе Уилмингтон (штат Делавэр), Байден выразил уверенность в том, что ему удастся победить на президентских выборах в ключевых американских штатах Пенсильвания и Джорджия.
Вице-губернатор Джорджии Брэд Раффенспергер ранее заявил, что власти штата проведут пересчет голосов, отданных на президентских выборах в США в этом штате. Он подчеркнул, что значимость голосования в этом штате «выходит далеко за пределы его границ».
Телекомпания CNN и телеканал Fox News сообщали со ссылкой на источники, что штаб республиканца Дональда Трампа готов потребовать пересчета голосов в Джорджии. В этом штате оспорить итоги обработки бюллетеней можно, если разрыв между кандидатами по числу полученных голосов составляет не более 0,5 процентных пункта.
Победа в Джорджии дает кандидату 16 голосов выборщиков из 270 необходимых для избрания президентом США.
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