Словакия закрывает пункты пропуска на границе с Украиной

Словакия ограничила въезд на свою территорию в связи с эпидемией COVID-19, поэтому некоторые пункты пропуска на границе с Украиной будут закрыты.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
«Правительство Словакии внесло дополнения об условиях въезда на территорию своего государства. Ограничения вводятся в связи с осложнением эпидемиологической ситуации в Словацкой Республике и в Украине.
В частности, словацкие пограничники сообщают, что с 09.00 (по киевскому времени) 9 ноября 2020 года будет временно закрыто пункт пропуска „Велке Слеменце“, с украинской стороны — „Малые Селменцы“. Также временно прекращается оформление пешеходов в пункте пропуска „Убля“, с украинской стороны — „Малый Березный“.
В пункте пропуска „Вишне Немецке“, с украинской стороны — „Ужгород“, пропуск лиц, временно или постоянно проживающих на территории Словакии, будет осуществляться с 08.00 до 20.00 (по киевскому времени)», — отмечается там.
В ГПСУ сообщили, что все туристы при въезде в Словакию обязаны пройти антигенный тест и в дальнейшем подлежат самоизоляции, во время которой на пятый день должны сделать тест RT PCR. От прохождения антигенного теста освобождаются лица, которые едут по территории Словакии транзитом, и в соответствии с исключениями указа Управления здравоохранения Словацкой Республики или письменного исключения.
Пропуск грузового автотранспорта будет осуществляться без ограничений.
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