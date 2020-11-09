В РФ военнослужащий убил трех человек на аэродроме

Военнослужащий убил трех человек на военном аэродроме под Воронежем. Он забаррикадировался на территории части, сообщают российские СМИ.

Отмечается, что военнослужащий устроил стрельбу, стрелял из пистолета, который забрал у офицера.

Один из пострадавших выжил и находится в реанимации.

Военный аэродром Балтимор относится к Военно-воздушной академии имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина и уже более семи лет находится на ремонте.