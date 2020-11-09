Цена на золото рухнула до $1850 за тройскую унцию

Цена золота в ходе торгов на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) в пике снижалась до $1851,2 за тройскую унцию, что на 5,15% ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Об этом свидетельствуют данные площадки на 17:45 по Киеву.
При этом по данным на 18:07 стоимость драгметалла уже снижалась на 5,21% — до $1850 за тройскую унцию.
По мнению экспертов, на цену влияют позитивно оцененные рынком новости о победе Джо Байдена и о том, что уже в ноябре в США может быть зарегистрирована первая вакцина от коронавируса.
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