Спикер парламента Армении попал в больницу после избиения протестующими

Спикер парламента Армении Арарат Мирзоян находится в больнице на операции после избиения протестующими в Ереване, опасности для жизни нет.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Радио Азатутюн.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе прямого эфира в Фейсбуке заявил, что жизни Мирзояна в данный момент опасность не грозит, но его сейчас оперируют.

«Мы должны готовиться к мести, по отношению к коррумпированным, олигархическим негодяям, грабителям этой страны, ворующим хлеб у солдат, ворующим оружие у солдат. Мы вели себя неправильно, я прошу прощения за это и призываю всех граждан, которые понимают, что происходит, готовиться к мести», — также отметил премьер-министр.

Как сообщалось, спикера парламента Мирзояна избили, требуя у него назвать местонахождение Пашиняна, чье заявление про подписание соглашения с Россией и Азербайджаном про остановку боевых действия в Нагорном Карабахе вызвало протесты в Ереване — недовольные граждане захватили здание парламента.

В своём Фейсбуке Пашинян заявил, что находится в Армении и продолжает выполнять свою работу на посту премьер-министра страны.