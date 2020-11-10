В мире коронавирус продолжает бить рекорды – в США уже более 10 млн заболевших

Темпы распространения коронавируса в мире продолжают расти: в понедельник вечером Всемирная организация здравоохранения сообщила об очередном максимуме по числу заболевших за сутки — более 677,8 тыс.

Прежнее максимальное значение — 594,7 тыс. случаев заражения — зафиксировали в прошлый четверг, 5 ноября. Всего с начала пандемии заразились более 50,26 млн человек, из которых свыше 1,25 млн умерли, следует из данных ВОЗ.

Самая высокая заболеваемость в США — там пять дней подряд выявляют более 100 тыс. заразившихся в сутки. По подсчетам американского Университета Джонса Хопкинса, к утру вторника в стране заразились 10,11 млн человек — больше 3% населения.

Смертность из-за коронавируса выше всего тоже в США — там умерли 238,2 тыс. заболевших. Показатель летальности инфекции составляет немногим менее 2,4%.

Из европейских стран заболеваемость выше всего во Франции, где она в разы превысила весенние показатели. В стране заразились более 1,8 млн человек — больше, чем в России (немногим менее 1,8 млн). По числу умерших — почти 41 тыс. — Франция занимает третье место в Европе и седьмое в мире.

Больше 20 тыс. заразившихся в сутки выявляют также в Испании (в общей сложности 1,38 млн случаев), Великобритании (1,21 млн), а в последние дни — и в РФ. В Великобритании больше всего летальных исходов из-за новой инфекции среди европейских стран — 49,2 тыс., в Испании зарегистрировано 39,3 тыс. смертей.

В Чехии заболеваемость в 30 раз превышает пиковые весенние показатели. На каждый миллион жителей страны приходится 38,9 тыс. заразившихся — это один из самых высоких показателей в Европе. Власти вдобавок к уже введенному карантину ужесточили порядок пересечения границы — прибывающие обязаны сдавать тесты на коронавирус либо изолироваться дома. Исключение сделано для некоторых стран Европы и Азии, а также Австралии и Новой Зеландии.

В Украине заразились 469 тыс. человек, по этому показателю наша страна уже девятая в Европе. Вслед за президентом Владимиром Зеленском о положительных тестах на коронавирус сообщили руководитель ОП Андрей Ермак и несколько министров.