Трамп заявил о большом прогрессе в борьбе за исход выборов

Действующий американский лидер Дональд Трамп во вторник заявил о большом прогрессе в своей борьбе за исход выборов президента США.

«Мы добиваемся большого прогресса. Результаты начнут появляться на следующей неделе. Сделаем Америку снова великой», — написал Трамп на своей странице в Twitter.

«Мы победим», — говорится в следующей записи действующего американского президента.

Других подробностей Трамп не сообщил.

Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Согласно данным ведущих американских СМИ, демократ Байден заручился поддержкой более 270 выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над действующим президентом, республиканцем Трампом в борьбе за пост главы государства. Байден уже объявил о своей победе на выборах. Трамп не признал поражения и заявил о намерении обращаться в суды относительно подсчета голосов избирателей, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.