В РФ умерших из-за COVID-19 будут хоронить в гробах со стеклянными крышками

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) поддержал решение служб города Москва оборудовать стеклянной крышкой закрытые гробы, в которых хоронят умерших от коронавируса, и предлагает распространить такую практику в регионах. Об этом в среду сообщает пресс-служба Совета.

«Мы поддерживаем нынешнее решение властей Москвы, ставшее, к сожалению, вновь остроактуальным в условиях продолжающейся эпидемии. Совет призывает другие регионы России оперативно последовать московскому примеру», — говорится в сообщении.

Отмечается, что такая практика позволит родным проститься с покойным и избежать возможных рисков дальнейшего распространения вируса.

Ранее в Москве сообщили СМИ, что закрытые гробы, в которых принято хоронить умерших от коронавируса, теперь будут делать со стеклянными крышками, чтобы люди могли традиционно проводить близких в последний путь.