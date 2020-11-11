В РФ умерших из-за COVID-19 будут хоронить в гробах со стеклянными крышками

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) поддержал решение служб города Москва оборудовать стеклянной крышкой закрытые гробы, в которых хоронят умерших от коронавируса, и предлагает распространить такую практику в регионах. Об этом в среду сообщает пресс-служба Совета.
«Мы поддерживаем нынешнее решение властей Москвы, ставшее, к сожалению, вновь остроактуальным в условиях продолжающейся эпидемии. Совет призывает другие регионы России оперативно последовать московскому примеру», — говорится в сообщении.
Отмечается, что такая практика позволит родным проститься с покойным и избежать возможных рисков дальнейшего распространения вируса.
Ранее в Москве сообщили СМИ, что закрытые гробы, в которых принято хоронить умерших от коронавируса, теперь будут делать со стеклянными крышками, чтобы люди могли традиционно проводить близких в последний путь.
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