Число заболевших коронавирусом в мире превысило 52 млн

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 52 млн человек, следует из сводной статистики Университета Джонса Хопкинса.

На 1 млн больше заболевших стало больше всего за сутки — показатель 51 млн университет опубликовал 11 ноября. С начала месяца число инфицированных выросло на 6 млн человек.

Более половины всех случаев приходится на пять стран:

США — 10,3 млн заразившихся. За сутки коронавирус в стране выявили у 145 тыс. человек — это рекордный показатель за все время, сообщила газета The Washington Post;

Индия — 8,6 млн (плюс 44,2 тыс. заразившихся за сутки, по данным ВОЗ);

Бразилия — 5,7 млн (плюс 10,9 тыс.);

Франция — 1,9 млн (плюс 22,1 тыс.);

Россия — 1,8 млн. В стране пять дней подряд выявляли более 20 тыс. новых заразившихся за день, 11 ноября этот показатель опустился до 19,8 тыс. человек.

Более 1 млн заболевших также выявили в Испании, Аргентине, Великобритании, Италии и Колумбии.

Умерли от коронавируса в мире 1,28 млн человек. Больше всего жертв COVID-19 в США (240,9 тыс. человек), Бразилии (163,3 тыс.) и Индии (127,5 тыс.).