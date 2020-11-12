Число заболевших коронавирусом в мире превысило 52 млн

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 52 млн человек, следует из сводной статистики Университета Джонса Хопкинса.
На 1 млн больше заболевших стало больше всего за сутки — показатель 51 млн университет опубликовал 11 ноября. С начала месяца число инфицированных выросло на 6 млн человек.
Более половины всех случаев приходится на пять стран:
Более 1 млн заболевших также выявили в Испании, Аргентине, Великобритании, Италии и Колумбии.
Умерли от коронавируса в мире 1,28 млн человек. Больше всего жертв COVID-19 в США (240,9 тыс. человек), Бразилии (163,3 тыс.) и Индии (127,5 тыс.).
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