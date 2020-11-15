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Эрдоган, несмотря на протесты греков, прибыл на Кипр

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Эрдоган, несмотря на протесты греков, прибыл на Кипр

Президент Турции Тайип Эрдоган прибыл в воскресенье с визитом на север Кипра. Об этом информирует турко-кипрская телерадиовещательная корпорация Bayrak.

В аэропорту Эрджан (греческое название — Тимбу), расположенном к востоку от Никосии, главу турецкого государства приветствовал новый лидер турок-киприотов, президент самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК) Эрсин Татар. В этой поездке Эрдогана сопровождают его супруга Эмине и лидер турецкой Партии националистического движения (ПНД) Девлет Бахчели.

Визит президента Турции приурочен к отмечаемой 37-й годовщине провозглашения независимости северной части острова путем образования ТРСК. В программе визита Эрдогана значатся переговоры с Татаром, во время которых стороны должны обсудить кипрскую проблему и ситуацию, складывающуюся в регионе Восточного Средиземноморья.

Ожидается, что президент Турции откроет в Никосии новую больницу скорой помощи и посетит бывший курортный район Фамагусты — Варошу (турецкое название — Мараш), чтобы, как турецкий лидер сам пообещал, устроить там пикник.

Вароша расположена в буферной зоне острова, но при этом была открыта турко-кипрскими властями при поддержке Анкары для всеобщего доступа с территории ТРСК 8 октября. Это было сделано в нарушение резолюций Совбеза ООН, в которых сказано, что Вароша должна оставаться нетронутой до тех пор, пока туда не вернутся изгнанные из нее в 1974 году греко-кипрские собственники.

Как в субботу подчеркнула канцелярия президента Республики Кипр Никоса Анастасиадиса, «присутствие президента Турции на праздновании 37-й годовщины провозглашения псевдогосударства», а также его визит в Варошу «являются беспрецедентным вызовом и полностью противоречат резолюциям № 550 и № 789 СБ ООН».

В новом заявлении канцелярии, обнародованном в воскресенье, говорится, что президент и правительство Республики Кипр «осуждают сепаратистский акт объявления незаконного режима в районах Республики Кипр, находящихся под военной оккупацией Турции, что противоречит международному праву и резолюциям ООН».

В Никосии пообещали, что «провокации и противозаконные действия президента Турции и незаконного режима также будут вновь подвергнуты осуждению всеми международными форумами, в которых участвует Республика Кипр».

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Напомним, Кипр разделен по национальному признаку со времени вооруженного вторжения Турции в 1974 году, спровоцированного государственным переворотом сторонников присоединения острова к Греции.

В результате военных действий под турецким контролем оказалось примерно 37% территории, на которой в 1983 году была образована самопровозглашенная ТРСК. Южная часть острова осталась под контролем Республики Кипр, населенной преимущественно греками-киприотами.

Кипр, Тайип Эрдоган
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