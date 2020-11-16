Спад ВВП Украины замедлился до 3,5%

Падение валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в третьем квартале 2020 года составило 3,5% к аналогичному периоду 2019 года, тогда как во втором квартале спад был равен 11,4%, а в первом — 1,3%, такую предварительную оценку опубликовал Госстат в понедельник.
Согласно ей, по отношению ко второму кварталу этого года ВВП в третьем квартале вырос (с учетом сезонного фактора) на 8,5%.
По данным статведомства, рост ВВП в четвертом квартале 2019 года составил 1,5%, в третьем — 3,9%, во втором — 4,7% и в первом квартале — 2,9%.
Минэкономики в начале ноября оценило падение ВВП Украины в третьем квартале этого года в 3,6%, а в целом за девять месяцев — в 5,5% и подтвердило прогноз спада экономики в 2020 году на 4,8%.
Нацбанк в октябре оценил снижение ВВП страны в третьем квартале 2020 года на уровне 6,2% и сохранил прогноз падения экономики по итогам текущего года 6%.
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