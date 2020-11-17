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Хуже всего ситуация с COVID-показателями в трех областях

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Хуже всего ситуация с COVID-показателями в трех областях

По состоянию на 17 ноября самый высокий показатель заболеваемости COVID-19 зафиксирован в Черновицкой, Житомирской и Сумской областях.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Самый высокий показатель заболеваемости COVID-19 за 14 дней зафиксирован в Черновицкой (645,8 на 100 тыс. человек), Житомирской (632,6), Сумской (610,92) областях. Также высокий уровень заболеваемости в Хмельницкой (529,2), Ивано-Франковской (540,2), Запорожской (549,3), Волынской (491,5) областях.

Самый низкий показатель заболеваемости COVID-19 за 14 дней — в Кировоградской (115,9), Винницкой (195,3) и Луганской (198,4) областях.

В Киеве этот показатель составляет 442,1, а средний по Украине — 384,8 на 100 тыс. населения.

Загруженность больниц в целом по стране за последние 5 дней составляет 55,1% по состоянию на 16 ноября.

В Киеве этот показатель составляет 54,7% по состоянию на 16 ноября.

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Напомним, 11 ноября Кабинет Министров принял решение отказаться от адаптивного карантина и установить на территории всей страны ограничения оранжевого уровня, также на три недели вводится карантин выходного дня.

В Украине по состоянию на 17 ноября лабораторно подтверждены 557 657 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них за сутки — 11 968.

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