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В этом году украинцы пьют в 40 раз больше антибиотиков

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В этом году украинцы пьют в 40 раз больше антибиотиков

В 2020 году украинцы употребляют в 40 раз больше антибиотиков, чем раньше.

Об этом рассказал главный санитарный врач страны Виктор Ляшко во время заседания Верховной Рады 17 ноября.

«Обращаю внимание, что применение антибиотиков в течение 2020 выросло почти в 40 раз по некоторым группам. Мы отмечаем значительный рост антибиотиков, в частности тех, которые приобретаются в аптечной сети и не по назначению врача», - рассказал Ляшко.

Замминистра отметил, что неконтролируемое употребление антибиотиков может вызвать устойчивость к препаратам и иметь негативные последствия для здоровья в будущем.

«Хочу обратить внимание, что бесконтрольное употребление антибиотиков влечет за собой формирование антибиотикорезистентности. Борясь с эпидемией коронавирусной болезни, мы должны уже говорить о возможных отдаленных последствиях этой эпидемии, значительно отразятся на здоровье населения», — добавил он.

Премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания также отметил, что принимать антибиотики стоит только по назначению врача — а не рекомендациями знакомых.

«Что касается антибиотиков, их необходимо принимать только по рецепту врачей. Их не надо покупать и есть самым... Люди употребляют антибиотики, потому что где-то услышали, кто рассказал — а это нужно делать исключительно по рецептам и советам врачей. Если лечение происходит амбулаторно, то медицинские учреждения обеспечивают лечение антибиотиками», - подчеркнул Шмыгаль.

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Санитарный врач заверил, что Министерство здравоохранения контролирует наличие антибиотиков и основные препараты в стране пока есть.

антибиотики, коронавирус, Виктор Ляшко
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