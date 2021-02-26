Азербайджан начал строительство международного аэропорта в Нагорном Карабахе

Баку приступил к строительству международного аэропорта в Нагорном Карабахе. Его построят в Физули, который находится рядом с иранской границей и в 62 км от города Шуша. Президент Ильхам Алиев рассчитывает ввести аэропорт в эксплуатацию осенью этого года. Он добавил, что взлетно-посадочная полоса аэропорта будет способна принимать все типы самолетов, включая самые тяжелые.

"Что касается аэропорта в Физули, то работы уже начались. Мы оперативно начали решать вопросы, связанные с разминированием, потому что в первую очередь там надо было очистить территорию, этот процесс уже близок к завершению. И в оперативные сроки аэропорт будет сдан в эксплуатацию... Естественно, в этом году он будет сдан. Хотим, чтобы это было ранней осенью. И если все будет идти по плану, то ранней осенью этого года аэропорт уже будет введен в эксплуатацию",— сказал он СМИ.

По его словам, аэропорт будет использоваться как для восстановления территорий Карабаха, так и для удобного доступа граждан соседних государств в город Шуша. Также вместе с аэропортом строятся две автодороги.

Часть территорий Нагорного Карабаха перешла Азербайджану после военных столкновений осенью 2020 года и заключенного трехстороннего соглашения с Арменией и Россией.