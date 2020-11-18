Обама назвал главные неудачи своего президентства

Бывший президент США Барак Обама рассказал о главных неуспехах своего президентства, в том числе о «сирийской трагедии» и своих неудачных попытках убедить международное сообщество сохранить Сирию единой.
«В области внешней политики мне все ещё причиняет страдания трагедия в Сирии. Во время „арабской весны“ (события, происходившие в ряде арабских стран с 2011 года, сопровождаемые демонстрациями и волнениями — ред.) в центре внимания оказался Египет, затем Ливия, между тем начала также разваливаться Сирия. Я был не в состоянии привлечь международное сообщество к тому, чтобы не дать Сирии распасться. Я не могу перестать думать о человеческих страданиях, которые за этим последовали», — заявил Обама в интервью немецкому телеканалу ntv.
К неудачам бывший президент также отнес то, что ему не удалось распространить собственную популярность на Демократическую партию. «И даже после моего переизбрания, мы не отыграли большинство в конгрессе. Мои руки были связаны крепче, чем я хотел, при принятии законов», — отметил он.
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