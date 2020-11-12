Советник Ермака Уманский подал в отставку

Советник руководителя Офиса президента Украины, экс-министр финансов Игорь Уманский сообщил, что подал в отставку и написал соответствующее заявление в Офис президента.
«Карантин выходного дня? Ок! Тогда — все на выход! И я начну первый. Соответствующее заявление подал на Банковую. О причинах отставки — всё после принятия решения по моему заявлению. Обязательно приглашу всех, кому небезразлично. Отдыхайте!», — написал он на своей странице в Фейсбук в четверг.
22 апреля 2020 года руководитель Офиса президента Ермак сообщил, что освобожденный от должности министра финансов Уманский назначен его официальным советником, и будет заниматься ситуаций с возможной коррупцией в таможенных и налоговых органах.
Уманский был назначен на пост главы Минфина 4 марта 2020 года, а 30 марта Верховная Рада уволила его с этой должности и назначила со второй попытки экс-замминистра финансов и экс-замглавы Администрации президента Сергея Марченко.
Уманский в своей биографии дважды занимал должность первого заместителя министра финансов — в 2008-2010 гг. в команде Виктора Пинзеника, после увольнения которого исполнял обязанности министра, и в 2014-2015 гг. в команде министра Натальи Яресько.
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