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В Минфине ожидают новую программу с МВФ до мая

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В Минфине ожидают новую программу с МВФ до мая

Новое правительство Украины подтвердило основные параметры новой программы расширенного финансирования EFF Международного валютного фонда (МВФ), зафиксированные в декабре прошлого года на уровне staff level agreement, и надеется на ее открытие до мая этого года, сообщил министр финансов Игорь Уманский.

«Правительство заинтересовано в новой программе. Мы надеемся, что динамика (подготовки программы — Ред.) со сменой правительства не изменится. И мы выйдем на окончательное согласование как самого текста, так и самой программы», — сказал министр на встрече с журналистами, передает Интерфакс-Украина.

Уманский сообщил, что 10 марта с его участием состоялся конференц-колл главы правительства Дениса Шмыгаля с руководителем миссии МВФ в Украине Роном ван Роденом, на которой обсуждались вопросы, которые необходимо доработать для вынесения программы на заседание совета директоров Фонда.

По словам министра, двумя основными предварительными мерами является принятие закона о рынке земли и правок в закон о банках, «который делает невозможным нанесение вреда публичным финансам от бывших собственников банков, в свое время выведенных Национальным банком (с рынка — Ред.)». Уманский ожидает, что закон о рынке земли может быть принят уже на следующей неделе, и тогда же будет готов окончательный проект документа по банкам. Министр отметил, что считает манипуляцией мнение, что законопроект по банкам направлен против одного человека (экс-владельца ПриватБанка Игоря Коломойского — Ред.), так как реально речь идет об общей норме для более сотни уже выведенных с рынка банков и возможных новых случаях в будущем.

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Глава Минфину уточнил, что сейчас этот законопроект дорабатывает группа юристов под руководством министра юстиции Дениса Малюськи.

Как сообщалось, президент, Нацбанк и предыдущее правительство Украины в начале декабря 2019 года договорились с менеджментом МВФ об открытии новой трехлетней программы расширенного финансирования на $5,5 млрд.

Открытие новой программы МВФ позволит правительство получить макрофинансовую помощь от ЕС (EUR500 млн) и кредит Всемирного банка (до $1,0 млрд).

МВФ, Игорь Уманский
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