В школе на Харьковщине вспышка кишечной инфекции

В лицее № 3 г. Дергачи на Харьковщине зарегистрирована вспышка кишечной инфекции, за два дня заболели уже 37 учеников.

Об этом Укринформа рассказала директор Харьковского областного лабораторного центра Минздрава Любовь Махота.

«Предварительный диагноз гастроэнтероколит, токсикоинфекция. Это острая кишечная инфекция. В данный момент все заболевшие лечатся амбулаторно, а учебное заведение работает. Сейчас причины возникновения, факторы и пути передачи инфекции устанавливаются», — сказала Махота.

По ее данным, 18 ноября было 28 заболевших, сегодня их уже 37. Среди учителей и персонала заболевших нет.

В лицее проводятся заключительная дезинфекция, отбор проб воды и пищевых продуктов, смывов с объектов внешней среды. Врачи обследуют больных и контактных лиц, проходит опрос и посещение домашних очагов, анализируется посещаемость заведения учащимися.

Результаты лабораторных исследований будут известны через 5-7 суток.