Школы Харьковской области перевели на дистанционное обучение

В Харьковской области приняли решение об усилении карантинных ограничений. В частности, школы перевели на дистанционную форму обучения.
Об этом говорится в решении региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.
Так, с 18 марта руководителям заведений общего среднего образования рекомендовали обеспечить дистанционное обучение для всех школьников, кроме учеников 1-4 классов. Также рекомендовали перейти на дистанционку техникумам и университетам.
Такое решение принято в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в области.
Отметим, за вчерашние сутки в Харьковской области подтвердили 732 новых случая коронавируса. При этом область занимает третье место в Украине по количеству подтвержденных заражений — 92 242. Больше только в Киеве (149 923) и Одесской области (94 872).
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что местная власть может сама принимать решение об усилении карантина.
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