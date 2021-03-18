Войти
В США готовят масштабное повышение налогов
инициатива
В США готовят масштабное повышение налогов
Разумков считает, что депутаты не могут нести ответственность за «Харьковские соглашения»
позиция
Разумков считает, что депутаты не могут нести ответственность за «Харьковские соглашения»

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

регионы
RSS

Школы Харьковской области перевели на дистанционное обучение

232
Школы Харьковской области перевели на дистанционное обучение

В Харьковской области приняли решение об усилении карантинных ограничений. В частности, школы перевели на дистанционную форму обучения.

Об этом говорится в решении региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.

Так, с 18 марта руководителям заведений общего среднего образования рекомендовали обеспечить дистанционное обучение для всех школьников, кроме учеников 1-4 классов. Также рекомендовали перейти на дистанционку техникумам и университетам.

Такое решение принято в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в области.

Отметим, за вчерашние сутки в Харьковской области подтвердили 732 новых случая коронавируса. При этом область занимает третье место в Украине по количеству подтвержденных заражений — 92 242. Больше только в Киеве (149 923) и Одесской области (94 872).

Читайте также: Умер отрицавший наличие в Танзании коронавируса президент Магуфули

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что местная власть может сама принимать решение об усилении карантина.

Харьковская область, школы
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 18 марта 2021
Среда, 17 марта 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Роман Губриенко
Роман Губриенко
журналист

Вакцина искренности против пандемии озлобленности

Стартовавший недавно авторский проект Оксаны Марченко «Паломница», вопреки «неформатности» тематики, с точки зрения неких «канонов хайповости» YouTube, вызвал очень оживленный интерес и стремительно набирает популярность.
Светлана Кушнир
Светлана Кушнир
политолог

«Не верю!» - естественная реакция на «Старые песни о главном» от Зеленского

Зеленский пытается исполнять роль «слуги народа» Голобородько, а получается «второй Порошенко». И даже слова про борьбу с олигархами – это на самом деле старая песня Порошенко. Слова и музыка Петра Порошенко, исполняет Владимир Зеленский.
Алексей Куракин
Алексей Куракин
политический обозреватель

Петр Алексеевич, узнаю Вас в гриме

Президент Украины Владимир Зеленский записал новое видеообращение к украинскому народу. Ключевые моменты.В новом видео Зеленский заявил курс на «деолигархизацию». Но на самом деле «Я Ваш приговор» не сказал ничего нового, он просто продолжает копировать Порошенко. И даже говорит теми же словами.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016