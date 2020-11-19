Почти треть депутатов в горсоветы областных центров избрались повторно

Согласно официальным итогам результатов выборов в городские советы областных центров, в среднем 31% депутатов предыдущего созыва сохранили свой мандат, сообщает Честно.
Единственным городом, где большинство местных депутатов предыдущего созыва смогли переизбраться снова стал Ивано-Франковск. Здесь 52% переизбранных депутатов. В то же время Николаевский и Черкасский городские советы обновились всего. В этих городах лишь 7% и 10% переизбранных депутатов соответственно.
Для сравнения, Верховная Рада после внеочередных парламентских выборов 2019 обновилась на 81%. Переизбраться в парламент смогли 82 нардепа 8-го созыва из 423 (19%).
Координатор Движения «Честно» Вита Думанская связывает переизбрание депутатов прошлого созыва с неровными стартовыми условиями:
«У депутатов городских советов доступ к бюджету, который они могут использовать для собственного пиара. Это так называемое бюджетное гречкосейство. Ряд местных советов в областных центрах имеет депутатские фонды, из которых депутаты могут раздавать материальную помощь. Депутаты, как правило, признают, что это „совковый“ рудимент, который должен быть отменен, так как средства и блага тем, кто в этом нуждается, должны предоставлять не из депутатских фондов, а соответствующие соцслужбы, но депутаты сами против себя не пойдут и не готовы отменять такой инструмент, потому что это — конкурентное преимущество».
«Также депутаты местных советов имеют больше доступа к местным СМИ на протяжении своей работы, а это существенно повышает их узнаваемость. Ну и для менее популярных партий на этих выборах уровень залога, которого вообще не было на предыдущих выборах, стал серьезным вызовом. За короткую кампанию надо было собрать средства для залога и еще в придачу иметь средства для того, чтобы провести агитацию. И это все в тех условиях, когда правила игры в новом Избирательном кодексе утвердили, по сути, перед выборами», — добавляет Думанская.
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