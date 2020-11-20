В России может появиться своя программа «золотых паспортов»

Российское Минэкономразвития предложило создать программу выдачи вида на жительство за инвестиции в экономику по аналогии с «золотыми паспортами», которые предлагают на похожих условиях отдельные страны Европы и Карибского бассейна. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на проект закона.

Чтобы иностранцу получить российский ВНЖ в упрощенном порядке, ему необходимо вложиться в экономику страну одним из следующих способов:

открыть ИП, вложить в него 10 млн руб. и принять на работу десять россиян;

инвестировать 15 млн руб. в российскую компанию, существующую не менее трех лет, трудоустроившую не менее 25 человек и уплатившую минимум 6 млн руб. налогов;

стать владельцем российской компании возрастом не менее трех лет и вложить в нее минимум 15 млн руб.;

владеть работающей в России не менее трех лет иностранной компанией и инвестировать в нее минимум 50 млн руб.;

владеть три года до момента обращения за ВНЖ недвижимостью или гособлигациями в России на 30 млн руб.

Похожие программы получения гражданства или вида на жительства за инвестиции действуют в Греции, Португалии, на Мальте и Кипре, странах Карибского региона (Доминика, Антигуа и Барбуда, Сент-Китс и Невис).

Минэкономразвития РФ полагает, что российская программа «золотых паспортов» ускорит технологическое обновление экономики страны и поможет создать новые рабочие места с достойной зарплатой.