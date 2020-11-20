В России может появиться своя программа «золотых паспортов»

Российское Минэкономразвития предложило создать программу выдачи вида на жительство за инвестиции в экономику по аналогии с «золотыми паспортами», которые предлагают на похожих условиях отдельные страны Европы и Карибского бассейна. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на проект закона.
Чтобы иностранцу получить российский ВНЖ в упрощенном порядке, ему необходимо вложиться в экономику страну одним из следующих способов:
Похожие программы получения гражданства или вида на жительства за инвестиции действуют в Греции, Португалии, на Мальте и Кипре, странах Карибского региона (Доминика, Антигуа и Барбуда, Сент-Китс и Невис).
Минэкономразвития РФ полагает, что российская программа «золотых паспортов» ускорит технологическое обновление экономики страны и поможет создать новые рабочие места с достойной зарплатой.
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