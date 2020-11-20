Кулеба подтвердил, что Маркарову хотят назначить послом Украины в США

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил, что он предложил кандидатуру экс-министра финансов Оксаны Маркаровой на должность посла Украины в США, однако подчеркнул: к нынешнему послу Владимиру Ельченко претензий нет.
«Факты, а не путаные слухи о новом после Украины в США. 1. Нынешний посол Украины в Вашингтоне Владимир Ельченко является классиком украинской дипломатии, претензий к его работе нет, но принцип ротации в дипломатии никто не отменял. 2. Кандидатуру нового посла на рассмотрение президента вносит министр иностранных дел. Взвесив все аргументы, я предложил кандидатуру Оксаны Маркаровой», — написал Кулеба на странице в «Фейсбук» в пятницу утром.
Он добавил, что процедура ее оформления уже запущена, но это занимает некоторое время.
Кулеба также призвал судить о назначении «по подписанному указу президента, а не по публикациями в прессе».
«В случае назначения Украина впервые будет иметь в Вашингтоне посла, которого хорошо знают и в Администрации США, в частности в Госдепе и Министерстве финансов, так и в МВФ. О том, что Маркарову отправляют только выбивать деньги из МВФ — это бред. Важная правда также в том, что Маркарова будет первая в истории госпожа посол Украины в США. Это безусловные плюсы», — отметил Кулеба.
Ранее издание «ZN.UA» со ссылкой на источник в Офисе президента и МИД Украины сообщил, что Владимира Ельченко, назначенного послом Украины в США менее года назад, хотят заменить экс-министром финансов Оксаной Маркаровой.
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