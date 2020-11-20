Суд объяснил, почему отменил заочный арест Януковича

Киевский апелляционный суд поясняет основания отмены определения Печерского райсуда о заочном аресте экс-президента Виктора Януковича недоказанностью факта объявления его в международный розыск.

«Суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что определение следственного судьи Печерского районного суда Киева является незаконным... Отменяя определение... Киевский апелляционный суд исходил из того, что прокурором не доказан факт объявления подозреваемого Януковича в международный розыск, как того требует положение ч.6 ст. 193 УПК Украины», — говорится в сообщении пресс-службы Киевского апелляционного суда, размещенном в пятницу на сайте.

По информации суда, специальное досудебное расследование осуществляется на основании определения следственного судьи в отношении подозреваемого, который скрывается от органов следствия и суда с целью уклонения от уголовной ответственности и объявлен в межгосударственный или международный розыск.

В сообщении отмечается, что следственный судья может рассмотреть ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, и применить ее при отсутствии подозреваемого только лишь при наличии доказательств объявления этого подозреваемого в международный розыск.

В суде отмечают, что Государственное бюро расследований лишь ссылалось на наличие постановления об объявлении Януковича в розыск.

«Однако... следователь не приобщил выписку со сведениями о том, что Янукович объявлен в международный розыск на основании этого постановления», — отмечается в сообщении.

Кроме того, как поясняют в суде, к ходатайству были приобщены материалы из секретариата Интерпола о том, что объявление в международный розыск украинских бывших высокопоставленных лиц носит преимущественно политический характер.

В Апелляционном суде подчеркивают, что этому решению Интерпола оценка не давалась, а лишь учитывались обстоятельства, что согласно данным Интерпола Янукович в международном розыске не находится.

В сообщении суда также отмечается, что по результатам рассмотрения апелляции коллегия судей Апелляционного суда «пришла к выводу об обоснованности подозрения в совершении Януковичем уголовного правонарушения, а также наличии рисков, которые дают основания считать, что подозреваемый может скрываться от органов досудебного расследования».