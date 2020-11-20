Названы партии, получившие больше всего мандатов в местных советах разных уровней

Согласно подсчетам гражданской сети «Опора», на местных выборах 25 октября больше всего депутатских мандатов в городских, районных и областных советах получили партии «Слуга народа», «Европейская солидарность», «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Всеукраинское объединение «Батьківщина» и «За будущее».
Об этом сообщила председатель правления «Опоры» Ольга Айвазовская на пресс-конференции, передают Українськi Новини.
По ее словам, по итогам выборов уже распределена 21 тыс. депутатских мандатов, в то время как информация о еще 4 тыс. мандатов пока не обнародована.
В местных советах городов и территориальных общин с более 10 тыс. избирателей «Слуга народа» получила 15,4% мандатов, «Евросолидарность» — 12,8%, ОПЗЖ — 12,4%, «Батьківщина» — 10,3%, «За майбутнє» — 9,2%, что составляет более 60% от всех по стране.
В районных советах ОПЗЖ получила 16,7% мандатов, «Слуга народа» — 16,5%, «Евросолидарность» — 13,2%, «Батьківщина» — 9,5%, «За будущее» — 9,1%, что составляет 65% от всех.
В областных советах «Слуга народа» получила 17,6% мандатов,
«Евросолидарность» — 14%, ОПЗЖ — 12%, «Батьківщина» — 11%, «За будущее» — 10,6%, что превышает 65% от всех.
Среди избранных депутатов 64,1% составляют мужчины, 35,9% — женщины.
Меньше всего женщин избраны в облсоветы — 28,2%, больше всего в местные советы населенных пунктов с менее 10 тыс. избирателей — 41%.
В районных советах среди депутатов женщины будут составлять 33,7%, а в городских и местных советах населенных пунктов с более 10 тыс. избирателей — 32,8%.
Среди партий больше всего женщин избраны от партий «Наш край» (40,3%) и «Слуга народа» (39,1%), меньше всего — от «Всеукраинского объединения «Свобода».
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