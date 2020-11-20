Закарпатская ОГА обвинила власти Ужгорода в распространении в городе COVID-19

В Закарпатской областной госадминистрации считают, что из-за «электоральных заигрываний» накануне второго тура выборов мэра Ужгорода в городе очередной антирекорд заболевания на коронавирус.
Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской ОГА.
«Сегодня в Ужгороде очередной антирекорд. У 106 жителей подтвердили коронавирус методом ПЦР за последние сутки. То есть, в областном центре городской власти не удается остановить массовое распространение COVID-19. И резкое увеличение больных — это следствие безответственных и популистских ее шагов, электоральных заигрываний, когда проводятся многочисленные митинги без соблюдения элементарных ограничений — социальной дистанции, ношение защитных масок и т.д»«, — считают там.
Напомним, что во второй тур выборов мэра в Ужгороде прошел действующий глава города Богдан Андреев и представитель правящей партии «Слуга народа» Виктор Щадей.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016