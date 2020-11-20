Закарпатская ОГА обвинила власти Ужгорода в распространении в городе COVID-19

В Закарпатской областной госадминистрации считают, что из-за «электоральных заигрываний» накануне второго тура выборов мэра Ужгорода в городе очередной антирекорд заболевания на коронавирус.

Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской ОГА.

«Сегодня в Ужгороде очередной антирекорд. У 106 жителей подтвердили коронавирус методом ПЦР за последние сутки. То есть, в областном центре городской власти не удается остановить массовое распространение COVID-19. И резкое увеличение больных — это следствие безответственных и популистских ее шагов, электоральных заигрываний, когда проводятся многочисленные митинги без соблюдения элементарных ограничений — социальной дистанции, ношение защитных масок и т.д»«, — считают там.

Напомним, что во второй тур выборов мэра в Ужгороде прошел действующий глава города Богдан Андреев и представитель правящей партии «Слуга народа» Виктор Щадей.