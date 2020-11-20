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Палата представителей готова требовать от Трампа передачи власти

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Палата представителей готова требовать от Трампа передачи власти

Палата представителей Конгресса США готова потребовать от нынешнего главы американской администрации республиканца Дональда Трампа гладкой передачи власти предполагаемому победителю президентских выборов демократу Джозефу Байдену. Это подтвердила в пятницу на пресс-конференции спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, являющаяся однопартийцем Байдена.

Ее попросили уточнить, усматривает ли она какую бы то ни было «расширенную роль» нижней палаты Конгресса в целях обеспечения того, чтобы процесс передачи полномочий в Вашингтоне прошел гладко. «Да», — лаконично ответила Пелоси и рассмеялась. «Не буду раскрывать свои карты. Но тем не менее мы готовы», — подчеркнула при этом спикер нижней палаты Конгресса. В государственной иерархии США она занимает третий по значимости пост.

Пелоси также опровергла данные о том, что демократы, имеющие на данном этапе большинство в Палате представителей, вызвали на слушания на Капитолийский холм главу Управления по общим вопросам администрации США Эмили Мерфи. Дело в том, что Мерфи до сих пор не сертифицировала предполагаемую победу Байдена на выборах. В связи с этим он не имеет официального статуса избранного президента, и процесс передачи полномочий от одной администрации другой в США официально не начался. «Они (демократы профильного комитета Палаты представителей — Ред.) запросили у Мерфи брифинг. И, будем надеяться, это состоится до Дня благодарения», — заявила спикер. День благодарения, являющийся в США общенациональным праздником, выпадает в этом году на 26 ноября.

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«Является совершенно загадочным то, что Управление по общим вопросам администрации отказывается выступить с заявлением, необходимым для того, чтобы передача власти происходила упорядоченным образом», — считает Пелоси. По ее словам, демократы, представляющие законодательную ветвь власти США, просят Мерфи объяснить основания отказа от объявления Байдена избранным президентом. Демократическая партия надеется, что вскоре такое объявление последует, добавила Пелоси.

Дональд Трамп, выборы в США, Нэнси Пелоси
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