Алиев заявил об окончании конфликта в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу заявил, что трёхстороннее заявление по Карабаху ставит точку многолетнему противостоянию.

«Спустя 44 дня после вооруженного противостояния, боевых операций подписан документ. Я считаю этот документ очень важным, по важности он ставит точку в многолетнем противостоянии. Вам, в том числе руководству России, в частности Президенту Владимиру Владимировичу Путину выражаю благодарность в подготовке и принятии этого важного документа», — приводит слова Алиева его пресс-служба.

Напомним, что лидеры России, Азербайджана и Армении 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

Соглашение было восторженно принято в Азербайджане и крайне негативно в Армении.