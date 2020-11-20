Алиев объявил о переходе Агдамского района под контроль Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к нации в пятницу объявил о переходе Агдамского района под контроль Баку.

«Сердечно поздравляю всех агдамцев. Дорогие агдамцы, вы больше не беженцы», — сказал Алиев в обращении, которое транслируется местными телеканалами.

По словам президента, Агдамский район был самым населенным районом среди территорий, затронутых карабахским конфликтом, — ранее там жили 143 тыс. человек. «Сейчас же для Агдама начинается новый период. У нас большие планы», — добавил Алиев, подчеркнув, что город Агдам будет восстановлен.

«Будет подготовлен генеральный план, привлечены специалисты, в плановом порядке реализованы инфраструктурные проекты, построены административные здания, социальные объекты, дороги, выполнены другие необходимые работы. Государство окажет гражданам помощь для возвращения туда», — сказал Алиев.

По словам Алиева, армяно-азербайджанский конфликт остается позади.

«Армяно-азербайджанский карабахский конфликт уже остается позади, и это отмечают также международные эксперты», — сказал Алиев и добавил, что Баку «смог добиться своего» и на поле боя, и на политической арене.

По его словам, в перешедшем под контроль Баку Агдамском районе в первую очередь начнутся работы по разминированию. «Это занимает очень много времени», — добавил Алиев и подчеркнул, что по окончании этих работ начнется реализация инфраструктурных проектов.

Алиев заявил, что Баку готов установить нормальные отношения со «здравомыслящими силами» в Армении в случае их прихода к власти.

«Сегодня в Армении царит внутренний кризис. И это естественно. Потому что военное поражение, причем такое позорное поражение, конечно же, может привести к волнениям в любой стране. Поэтому, наверное, если после завершения этого кризиса к власти в Армении придут здравомыслящие силы, то мы готовы установить нормальные отношения с этими силами» — сказал Алиев.

Это будет возможно, отметил президент, если армянская сторона «сделает правильный выбор, если они нормализуют отношения с соседями». «Я, как президент страны и верховный главнокомандующий, заинтересован, чтобы в нашем регионе, на Южном Кавказе, был положен конец вражде и установились нормальные, деловые отношения. Во всяком случае, мы хотим этого. В период войны я говорил, говорю еще раз, у нас нет никаких проблем с армянским народом. Мы не проводили этническую чистку против армянского народа, как они это сделали против нас. Мы не разрушили их исторические памятники, мы защищаем их и, как вы знаете, предприняли важные шаги в связи с этим вопросом», — подчеркнул Алиев.