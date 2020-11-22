Moderna назвала цену своей вакцины от COVID-19

Цена одной дозы вакцины от коронавирусной инфекции производства американской фармкомпании Moderna будет колебаться от $25 до $37. Об этом заявил глава компании Стефан Бансель немецкой газете Welt.

По его словам, конечная стоимость будет зависеть от размера партии, которая будет необходима заказчику. «Это справедливая цена, учитывая стоимость лечения тяжелобольного COVID-19 для системы здравоохранения. Мы не заинтересованы в максимальной прибыли», — пояснил Бансель.

Глава Moderna отметил, что сейчас компания ведет переговоры с Еврокомиссией о поставке препарата в Европу. «Мы хотим снабжать Европу и ведем конструктивные переговоры», — сказал Бансель, уточнив, что до подписания договора на поставку вакцины осталось несколько дней.

Бансель утверждает, что одним из ключевых моментов переговоров является плата за резервирование вакцины. До конца года компания намерена произвести 20 млн доз, часть от этого объема будет доступна в Европе.

В середине ноября Moderna сообщила, что эффективность ее вакцины от COVID-19 составляет 94,5%. По информации компании, на промежуточном этапе исследования, в котором участвовали 30 тыс. человек, коронавирус диагностировали только у 95 добровольцев, кому вводили препарат.

В фармкомпаниях Pfizer и BioNTech заявили, что их совместная вакцина эффективна на 90%, позже этот показатель подняли до 95%. Только у 170 человек из тех, кому делали инъекцию, выявили коронавирус. Большинство из них — 162 добровольца — участники контрольной группы, которым вводили плацебо. Таким образом, COVID-19 выявили только у восьмерых испытателей.

Еврокомиссия в начале месяца сообщила, что намерена закупить 300 млн доз препарата BNT162b2 от Pfizer и BioNTech.