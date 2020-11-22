В Ровно не хватает урн и кабинок, в Полтаве членов УИК просили не идти на выборы

В Ровно на двух больших избирательных участках зафиксировано отсутствие должного количества урн и кабинок, сообщили в гражданской сети «ОПОРА».
В частности на сайте сети сообщается, что на большом избирательном участке № 560964 (г.Ровно, ул. Киевская, 12Б, детский сад № 38, музыкальный зал) кабинок для голосования всего — 4, а стационарных ящиков — 5.
На большом избирательном участке № 560989 (г.Ровно, ул.Фабричная, 7 (детско-юношеская спортивная школа № 4, спортивный зал) стационарных ящиков для голосования 4 и 2 — переносные. «Сам же участок обустроен не в спортивном зале, а в холле», — подчеркнули в «ОПОРЕ».
В то же время в Полтаве члены участковых избирательных комиссий получают смс с призывом не идти на выборы.
«Наблюдатели ОПОРЫ зафиксировали несколько случаев, когда на мобильные телефоны членов участковых избирательных комиссий поступали СМС с требованием не идти на выборы. Номер отправителя — неизвестен», — говорится в сообщении на сайте сети в воскресенье утром.
Наблюдатели уточняют, что в сообщениях, полученных членами участковых избирательных комиссий утром 22 ноября, содержится призыв не идти на выборы, а «получивших продуктовые наборы ждет полиция». Отправитель сообщения подписывается ником «Poltava».
«Наблюдатели ОПОРЫ зафиксировали, что подобные сообщения получили, в частности, члены УИК ВД № 531145 (Соборности, 67), 531151 (Медицинская, 1), 531238 (Мазепы, 8). Все абоненты получили СМС в 7:31», — проинформировали в сети.
22 ноября в 11 городах Украины проходит повторное голосование (так называемый второй тур) на выборах городского головы.
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