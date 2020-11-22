Палестина отказалась от мира с Израилем, предложенного США

Палестинское руководство отказалось от плана мирного соглашения с Израилем, который был предложен администрацией Соединенных Штатов. Об этом сообщил в воскресенье государственный секретарь США Майкл Помпео в интервью телеканалу Al-Hadath.

«Мы стремились убедить палестинцев заключить мир с Израилем, но палестинское руководство отказалось», — указал Помпео.

Госсекретарь США выразил уверенность, что «другие арабские страны присоединяться к мирным соглашениям с Израилем, но по своим собственным графикам». По убеждению Помпео, арабские государства «осознают общую опасность, которую представляет для них в регионе Иран». В этой связи он добавил, что США стремятся к становлению мира в этом регионе, учитываю эту угрозу со стороны Тегерана.

28 января президент США представил план мирного урегулирования, известный как «сделка века», который, в частности, признавал Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, позволял аннексировать палестинские территории на Западном берегу и распространить израильский суверенитет на Иорданскую долину, а также предлагал создать демилитаризованное палестинское государство, лишенное контроля над своими границами и воздушным пространством. Президент Палестины Махмуд Аббас назвал этот план «заговором, который не пройдет». На заседании Совбеза ООН палестинский лидер заявил о готовности вести переговоры с Израилем, но только под патронатом «квартета» международных посредников (РФ, США, ООН и ЕС).

15 сентября в Вашингтоне израильская сторона подписала документы о нормализации отношений с Объединенными Арабскими Эмиратами и Бахрейном. Палестина выступила категорически против этих договоренностей.