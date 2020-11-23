Порошенко перешел в оппозицию к Гройсману

Фракция «Европейская солидарность» в Винницком областном совете в первый день работы сессии покинула зал и заявила о переходе в оппозицию к партии «Украинская стратегия Гройсмана».

«Фракция политической партии «Европейская солидарность» вынуждена перейти в оппозицию из-за фактического создания большинства в областном совете партиями «Украинская стратегия Гройсмана», «Слуга народа», «Батькивщина» и «За майбутнє», первые шаги которого идут вразрез с идеологическими принципами «Европейской солидарности», — говорится в заявлении главы фракции «Евросолидарности» Андрея Гижко, обнародованном на сайте Винницкой территориальной организации политсилы.

По его словам, в первые часы работы облсовета новосозданное большинство проталкивает решения, которые разрушают местное самоуправление и прозрачность использования бюджетных средств.

«В таких условиях мы идем в оппозицию. Ведь для нас идеологические основы и обязательства перед избирателями являются главным приоритетом. Мы остаемся с Винницкой областью и с людьми, которые за нас голосовали. И будем жестко контролировать действия новосозданного большинства и добиваться реализации европейских принципов самоуправления и стандартов жизни на нашей родной Винниччине», — подчеркивается в заявлении.

Во фракции «Украинская стратегия Гройсмана» такой шаг фракции «Евросолидарность» не комментируют, но отмечают, что «открыты к сотрудничеству со всеми проукраинскими демократическими силами, представленными в областном совете».

По результатам местных выборов «Украинская стратегия Гройсмана» сформировала крупнейшую фракцию в Винницком облсовете — 40 мандатов из 84. У «Евросолидарности» — 11 мандатов.

Облсовет возглавил представитель «Украинской стратегии Гройсмана» Вячеслав Соколов (68 голосов «за»). Представителя «Евросолидарности» Андрея Гижко поддержали 10 депутатов.