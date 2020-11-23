Кандидат от «Слуги народа» проиграл в Полтаве

На выборах городского головы Полтавы побеждает бывший мэр этого областного центра, замдиректора ООО «Реал Эстейт Групп» Александр Мамай (выдвиженец от партии «За майбутнє»).

На своей странице в соцсети Facebook Мамай поблагодарил избирателей за доверие и поддержку, а также обнародовал данные параллельного подсчета, согласно которым за него проголосовали 52,81% (31564 чел.). Второго кандидата — директора ООО «Строительная компания «Комбинат производственных предприятий» Сергея Иващенко (партия «Слуга народа») поддержали 47,19% (28207).

В свою очередь, Иващенко признал, что полтавчане сделали выбор не в его пользу.

«Сегодня мы не выиграли. Не выиграли из-за разветвленной и доказанной системы подкупа, циничного подвоза и обмана избирателей», — написал он в соцсети Facebook.

Иващенко поблагодарил каждого из 28 тыс. полтавчан, которые «проголосовали за изменения в Полтаве», хотя 31 тыс. жителей «по разным причинам избрали себе своего мэра».

Мамай был мэром Полтавы в 2010-2018 гг.