Горсовет сообщил о разгромной победе Филатова в Днепре

Действующий городской голова Днепра Борис Филатов (баллотировался от партии «Пропозиция») переизбран мэром этого областного центра, сообщается на сайте городского совета.

По результатам обработки 100% протоколов Филатов, набрав 80,61% голосов, опередив своего конкурента — главу наблюдательного совета АО «Днепропетровский стрелочный завод» Загида Краснова (партия «Громадська сила») — более чем в четыре раза.

«Мы видим, что и в первом туре разрыв между кандидатами был более чем в четыре раза, в другом туре — то же», — сообщил секретарь городского совета Александр Санжара.

По его словам, во время выборов применялись грязные технологии, в частности, на предвыборных встречах с жителями Днепра по Филатову стреляли зеленкой из пейнтбольного ружья.

«За две недели до выборов началась масштабная скупка голосов избирателей. Меня лично пригласили в какие-то группы в Telegram и Viber. Даже если мой номер получил приглашение, можно предположить, что практически каждый житель Днепра получил такое предложение», — рассказал Санжара.