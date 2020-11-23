Горсовет сообщил о разгромной победе Филатова в Днепре

Действующий городской голова Днепра Борис Филатов (баллотировался от партии «Пропозиция») переизбран мэром этого областного центра, сообщается на сайте городского совета.
По результатам обработки 100% протоколов Филатов, набрав 80,61% голосов, опередив своего конкурента — главу наблюдательного совета АО «Днепропетровский стрелочный завод» Загида Краснова (партия «Громадська сила») — более чем в четыре раза.
«Мы видим, что и в первом туре разрыв между кандидатами был более чем в четыре раза, в другом туре — то же», — сообщил секретарь городского совета Александр Санжара.
По его словам, во время выборов применялись грязные технологии, в частности, на предвыборных встречах с жителями Днепра по Филатову стреляли зеленкой из пейнтбольного ружья.
«За две недели до выборов началась масштабная скупка голосов избирателей. Меня лично пригласили в какие-то группы в Telegram и Viber. Даже если мой номер получил приглашение, можно предположить, что практически каждый житель Днепра получил такое предложение», — рассказал Санжара.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016