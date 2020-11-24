В Украине ускорился спад капитальных инвестиций

Капитальные инвестиции в Украине в третьем квартале 2020 года сократились на 36,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, тогда как во втором квартале спад составил 34,4%, а в первом — 35,5%, сообщила Государственная служба статистики во вторник.
Согласно ее данным, в результате в целом по итогам девяти месяцев этого года снижение капинвестиций ускорилось до 35,4% с 34,9% по итогам полугодия.
Госстат указывает, что если за первый квартал этого года было освоено 76,91 млрд грн капинвестиций, за полугодие — 163,78 млрд грн, то за девять месяцев — 268 млрд грн (без учета временно оккупированных Крыма, г.Севастополя и территорий Луганской и Донецкой области).
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