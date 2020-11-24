В деле о скифском золоте поменяли судью

Апелляционный суд Амстердама назначил нового судью для рассмотрения дела о скифском золоте. Об этом сообщила во вторник СМИ пресс-секретарь инстанции Марьям ван Пулгейст.

«Суд назначил нового судью, Джерарда Левина, — отметила она. — Стороны проинформированы об этом, им также предложено представить свои соображения по тому, как дальше организовать рассмотрение дела». По словам ван Пулгейст, предложения должны быть поданы суду в письменном виде к 8 декабря 2020 года, а встречные ответы на предложения — к 22 декабря.

В октябре украинская сторона добилась отвода судьи Дуко Оранье, рассматривавшего дело о скифском золоте, поскольку были сомнения в его объективности и неангажированности.