В деле о скифском золоте поменяли судью

Апелляционный суд Амстердама назначил нового судью для рассмотрения дела о скифском золоте. Об этом сообщила во вторник СМИ пресс-секретарь инстанции Марьям ван Пулгейст.
«Суд назначил нового судью, Джерарда Левина, — отметила она. — Стороны проинформированы об этом, им также предложено представить свои соображения по тому, как дальше организовать рассмотрение дела». По словам ван Пулгейст, предложения должны быть поданы суду в письменном виде к 8 декабря 2020 года, а встречные ответы на предложения — к 22 декабря.
В октябре украинская сторона добилась отвода судьи Дуко Оранье, рассматривавшего дело о скифском золоте, поскольку были сомнения в его объективности и неангажированности.
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