В Шотландии женщинам будут бесплатно выдавать гигиенические товары

Парламент Шотландии принял закон об обязательном предоставлении женщинам гигиенических товаров, первой в мире закрепив законодательно право женщин получать тампоны и прокладки бесплатно.

«Законопроект о гигиенических продуктах (бесплатное предоставление) (Шотландия) был сегодня единогласно принят членами парламента», — сообщается в Twitter парламента.

Первый министр региона Никола Стерджен отметила в Twitter, что Шотландия первая в мире приняла подобный закон, который обеспечивает доступ к гигиеническим продуктам «для всех, кто в них нуждается».

Принятый законопроект подразумевает создание властями Шотландии «схемы» обеспечения доступа к данным товарам для всех нуждающихся. Власти также смогут требовать от других госорганов предоставлять гигиенические товары бесплатно. Кроме того, школы, колледжи и университеты должны обеспечивать к ним бесплатный доступ.

Законопроект был представлен одним из депутатов в целях борьбы с бедностью.