«Ощадбанк» выдал доступных кредитов уже на 1,2 миллиарда гривен

Государственный Ощадбанк с начала старта гпрограммы «Доступные кредиты 5-7-9%» выдал предпринимателям уже 846 кредитов на общую сумму 1,23 млрд гривен.
Об этом говорится в пресс-релизе банка, который размещен на ведомственном сайте Министерства финансов.
«С начала действия государственной программы „Доступные кредиты 5-7-9%“ Ощадбанк выдал 846 кредитов представителям микро-, малого и среднего бизнеса на сумму 1225 млн грн», — говорится в сообщении.
Большая часть таких кредитов подразумевают инвестиции и направлены на модернизацию или расширение бизнеса. Больше всего профинансировано сельскохозяйственных и фермерских предприятий, а также предприятий перерабатывающей промышленности, строительства и торговли.
Программа «Доступные кредиты 5-7-9%» позволяет получить: инвестиционный кредит на развитие бизнеса под 5, 7 или 9%, кредит на пополнение оборотного капитала под 3% или рефинансирование текущей задолженности под 0%.
Предоставление трех возможных ставок — 5%, 7% или 9% — по кредитам зависит от размера бизнеса и срока его деятельности. Дополнительно ставка кредитования снижается на 0,5% годовых за каждого наемного работника, но не менее чем до 5% годовых.
В апреле Кабинет Министров расширил государственную программу «Доступные кредиты 5-7-9%» на бизнес с годовым доходом в 100 млн грн, тогда как ранее сумма ограничивалась 50 млн грн. Также правительство увеличило максимальную сумму кредита по программе 2 млн грн до 3 млн грн.
По данным Минфина, с момента старта программы по вторую декаду ноября включительно уполномоченные банки уже выдали 5 594 займа на общую сумму 13,134 млрд грн. Участие в программе кредитования сейчас принимают 19 банков.
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