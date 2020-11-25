«Ощадбанк» выдал доступных кредитов уже на 1,2 миллиарда гривен

Государственный Ощадбанк с начала старта гпрограммы «Доступные кредиты 5-7-9%» выдал предпринимателям уже 846 кредитов на общую сумму 1,23 млрд гривен.

Об этом говорится в пресс-релизе банка, который размещен на ведомственном сайте Министерства финансов.

«С начала действия государственной программы „Доступные кредиты 5-7-9%“ Ощадбанк выдал 846 кредитов представителям микро-, малого и среднего бизнеса на сумму 1225 млн грн», — говорится в сообщении.

Большая часть таких кредитов подразумевают инвестиции и направлены на модернизацию или расширение бизнеса. Больше всего профинансировано сельскохозяйственных и фермерских предприятий, а также предприятий перерабатывающей промышленности, строительства и торговли.

Программа «Доступные кредиты 5-7-9%» позволяет получить: инвестиционный кредит на развитие бизнеса под 5, 7 или 9%, кредит на пополнение оборотного капитала под 3% или рефинансирование текущей задолженности под 0%.

Предоставление трех возможных ставок — 5%, 7% или 9% — по кредитам зависит от размера бизнеса и срока его деятельности. Дополнительно ставка кредитования снижается на 0,5% годовых за каждого наемного работника, но не менее чем до 5% годовых.

В апреле Кабинет Министров расширил государственную программу «Доступные кредиты 5-7-9%» на бизнес с годовым доходом в 100 млн грн, тогда как ранее сумма ограничивалась 50 млн грн. Также правительство увеличило максимальную сумму кредита по программе 2 млн грн до 3 млн грн.

По данным Минфина, с момента старта программы по вторую декаду ноября включительно уполномоченные банки уже выдали 5 594 займа на общую сумму 13,134 млрд грн. Участие в программе кредитования сейчас принимают 19 банков.