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Первыми вакцину от COVID-19 в Украине получат медики и военные

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Первыми вакцину от COVID-19 в Украине получат медики и военные

Гарантировано 20% населения Украины бесплатно получат вакцину от COVID-19, а для других закупит государство.

Об этом сказал председатель Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий на круглом столе в Укринформе на тему: «Результаты первого года внедрения Стратегии иммунопрофилактики».

«Мы имеем уже гарантию, что 20% населения бесплатно получат дозы этой вакцины. Создано законодательство, которое позволяет существенно сократить сроки регистрации этой вакцины в Украине, чтобы она как можно быстрее попала к гражданам», — сообщил Радуцкий.

Он напомнил, что недавно на заседании профильного комитета ВР был принят законопроект № 4314 о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения профилактики COVID-19. Украина также подписала соглашение с Глобальным альянсом по вакцинам относительно бесплатного их распределения.

«Вакцину получат 4 миллиона человек, а прививку сделают дважды, поэтому это уже 8 миллионов доз. В бюджете заложены 2,6 млрд грн на закупку вакцины дополнительно, и надеемся, что это позволит максимально распространить эту вакцину среди населения Украины. И мы надеемся, что ведущие производители вакцины, которые испытали и стоят в начале ее производства, предоставят возможность закупить на деньги госбюджета дополнительные дозы», — отметил Радуцкий.

Между тем, заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что оперативный штаб Минздрава утвердил приоритетные группы по распределению вакцины.

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«Сегодня утверждены приоритетные группы. В первую очередь — это медицинские работники; во вторую — военнослужащие, в частности те, которые принимают участие в операции ООС на востоке страны; следующие — это работники социальной сферы, а также лица, находящиеся в специализированных учреждениях, в интернатах, домах для людей преклонного возраста и персонал этих учреждений; и следующие — люди в группе медицинского риска — это больные в возрасте от 60 лет, имеющие соматические заболевания, которые очень часто приводят к летальным последствиям, если человек инфицируется коронавирусной болезнью, и именно таких в первоочередной группе больше всего — ориентировочно 7 млн», — рассказал Ляшко.

Напомним, в Украине по состоянию на 27 ноября зарегистрировали 16 218 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

вакцина, коронавирус
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Пятница, 27 ноября 2020
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