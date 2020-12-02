В Азербайджане 10 ноября будет отмечаться День Победы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал в среду распоряжение об учреждении Дня Победы, он будет отмечаться ежегодно 10 ноября, в день, когда завершились военные действия в Нагорном Карабахе.

«Ежегодно торжественно отмечать 10 ноября в Азербайджанской Республике как День Победы», — говорится в документе, опубликованном на сайте главы государства.