В середине декабря в Николаеве откроется первый мобильный госпиталь для пациентов с коронавирусом

В середине декабря в Николаеве откроется первый мобильный госпиталь на 60 койкомест для пациентов с COVID-19, сообщил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко.
«В Николаеве 19 декабря откроется первый мобильный госпиталь на 60 койкомест, он будет из модульных конструкций», — сказал Ляшко журналистам в субботу.
Он отметил, что для разворачивания мобильных госпиталей уже были выделены средства, Минздрав определил табель оснащения такого госпиталя и критерии к медучреждению. При этом вопросы размещения такого госпиталя остаются на усмотрении местных властей.
«Вопросы локации остаются вопросами локаций. Если где-то, как в Донецкой области, его удобно будет развернуть на базе новопостроенного трехэтажного здания психиатрической больницы, то его развернут там. Если удобно развернуть на открытой местности, то развернут там. Важно, чтобы там был кислород», — сказал он.
Ляшко отметил, что вопрос запуска мобильных госпиталей не будет решаться централизованно.
«Команда пошла, деньги выделены, мы в локации не лезем. Вопрос запуска решается», — сказал он.
При этом Ляшко подчеркнул риски инфицирования в мобильных госпиталях другими заболеваниями.
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