Пропрезидентский блок побеждает на выборах в Венесуэле, которые проигнорировала оппозиция

Коалиция «Великий патриотический полюс», который возглавляет пропрезидентская Единая социалистическая партия Венесуэлы, набирает 67,7% голосов на парламентских выборах в Боливарианской Республике. Об этом в понедельник сообщила президент венесуэльского Национального избирательного совета (НИС) Индира Альфонсо.

«За „Великий патриотический полюс“ проголосовали 3 558 320 человек, что составляет 67,7%», — заявила она, выступление которой транслировал канал Telesur. Она добавила, что на втором месте находится «Демократический альянс», представляющий оппозиционные партии. «За них проголосовали 944 665 избирателей, что составляет 17,95%», — отметила она. На третьем месте — «Альянс объединенная Венесуэла», за который проголосовали 220 502 избирателя (4,19% голосов).

Глава НИС подчеркнула, что подсчитано чуть больше 82% голосов, а явка составила 31%.

Парламентские выборы, на которых гражданам Венесуэлы предстояло избрать 277 депутатов, состоялись в воскресенье. Противники действующего правительства во главе с Хуаном Гуайдо, которые в настоящее время контролируют парламент, неоднократно обвиняли власть в нарушениях при подготовке к выборам. Это привело к тому, что 27 оппозиционных партий, в том числе «Демократическое действие», «Справедливость прежде всего» и «Народная воля», приняли решение бойкотировать декабрьские выборы. Однако отдельные представители этих политических сил все же принимают участие в гонке.