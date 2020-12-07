Войти
Трамп не пойдет на инаугурацию Байдена
резонанс
Трамп не пойдет на инаугурацию Байдена
Полный перечень ограничений локдауна объявят в среду
официально
Полный перечень ограничений локдауна объявят в среду

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

официально
RSS

Пропрезидентский блок побеждает на выборах в Венесуэле, которые проигнорировала оппозиция

266
Пропрезидентский блок побеждает на выборах в Венесуэле, которые проигнорировала оппозиция

Коалиция «Великий патриотический полюс», который возглавляет пропрезидентская Единая социалистическая партия Венесуэлы, набирает 67,7% голосов на парламентских выборах в Боливарианской Республике. Об этом в понедельник сообщила президент венесуэльского Национального избирательного совета (НИС) Индира Альфонсо.

«За „Великий патриотический полюс“ проголосовали 3 558 320 человек, что составляет 67,7%», — заявила она, выступление которой транслировал канал Telesur. Она добавила, что на втором месте находится «Демократический альянс», представляющий оппозиционные партии. «За них проголосовали 944 665 избирателей, что составляет 17,95%», — отметила она. На третьем месте — «Альянс объединенная Венесуэла», за который проголосовали 220 502 избирателя (4,19% голосов).

Глава НИС подчеркнула, что подсчитано чуть больше 82% голосов, а явка составила 31%.

Читайте также: Трамп не пойдет на инаугурацию Байдена

Парламентские выборы, на которых гражданам Венесуэлы предстояло избрать 277 депутатов, состоялись в воскресенье. Противники действующего правительства во главе с Хуаном Гуайдо, которые в настоящее время контролируют парламент, неоднократно обвиняли власть в нарушениях при подготовке к выборам. Это привело к тому, что 27 оппозиционных партий, в том числе «Демократическое действие», «Справедливость прежде всего» и «Народная воля», приняли решение бойкотировать декабрьские выборы. Однако отдельные представители этих политических сил все же принимают участие в гонке.

Венесуэла
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 7 декабря 2020
Воскресенье, 6 декабря 2020
Суббота, 5 декабря 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Виктор Небоженко
Виктор Небоженко
политолог

«Веймарская воронка» украинской политики

Украину добивает не коронавирус, а бездарная, безответственная и антигуманная политика наших властей. Если бы не эпидемия коронавируса мы бы так и не увидели, насколько безразличны украинским политикам наши здоровье, жизни и судьбы.
Джордж Сорос
Джордж Сорос
финансист, создатель фонда «Открытое общество»

Эффективный способ преодоления бюджетного паралича в Европе

У вечных облигаций имеется огромное преимущество: основная сумма долга никогда не погашается, обязательна лишь выплата годовых процентов. Дисконтированная текущая стоимость будущих процентных платежей со временем сокращается, приближаясь к нулю (но не достигая его). Определённый объём финансовых ресурсов, например, 1,8 трлн евро, которые сейчас обсуждаются, позволит получить в несколько раз больше, если он будет использован для выпуска вечных, а не обычных облигаций. И это решило бы в целом финансовые проблемы Европы.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Почему Майдан не принес позитивных изменений

Уже неделю активно обсуждают - почему спустя 7 лет после Майдана нет сколь-нибудь серьезных позитивных изменений? А потому, что их и быть не могло. После Майдана к власти пришла часть прежней политической элиты, которая вовремя соскочила со сходящего с рельс поезда. Но у этих людей не было ни мотивов, ни потребностей что-то менять. С чего вдруг власть имущие разрушат весь смысл своего существования, эту прекрасную наркотическую игру в большие деньги?!
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016