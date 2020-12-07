Скандал со лже-блогером УЗ: фейк вскрыла британская журналистка, но пиарщики компании продолжили врать

Британская журналистка Тhe Times, писательница и соосновательница партии «Равные права женщин» Кетрин Маерс сообщила о том, что ее фото в Украине использует фейковый блогер. Об этом она написала в своём Twitter.
”Отдел странностей: кто-то в Украине использует мою фотографию в сообщениях и статьях, где «я» указана как «блоггер», окончивший Украинский государственный университет железнодорожного транспорта. Сфера интересов - логистика и транспорт Украины», - написала она, прикрепив соответствующие скрины.
Фотография Маерс использовалась на портале «Матрица Свободы» и в блоге издания «Цензор.нет».
«Блогера» с лицом Маерс звали «Елена Прагина» и все ее тексты были посвящены пиару руководства «Укрзализныци», в частности Владимира Жмака.
После того, как фейк был вскрыт, фотографию Кетрин Маерс заменили на другую. На ней «блогеру УЗ» от силы лет 17.
Об этом британская журналистка тоже написала твитт.
Таким образом в УЗ не только не признали ложь, но и принялись ее оправдывать.
Сразу в нескольких СМИ появилось заявление о якобы «травле» «антикоррупционного блогера УЗ», которого, что очевидно, вовсе не существует.
Отметим, что посты лже-эксперта по вопросам железнодорожной отрасли и ранее активно тиражировались в СМИ. Похоже, что «фейк» был создан изначально именно для этих целей.
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