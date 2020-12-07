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СБУ блокировала работу сети call-центров, обслуживающих российский бизнес

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СБУ блокировала работу сети call-центров, обслуживающих российский бизнес

Киберспециалисты Службы безопасности Украины блокировали в Одессе деятельность сети нелегальных call-центров, обслуживающих российской бизнес.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что противоправную схему организовала группа местных жителей, среди которых коммерсанты и ІТ-специалисты. Пять сall-центров обеспечивали работу службы клиентской поддержки российских компаний, которые, по данным следствия, причастны к финансированию оккупационных администраций в ОРДЛО.

Во время обысков в помещениях call-центров правоохранители изъяли электронные и бумажные носители информации, которые доказывают сотрудничество нелегальной структуры со страной-агрессором.

Следователями Управления СБУ в Одесской области открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Все организаторы схемы установлены, с ними проводятся процессуальные действия.

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Проверяется возможная причастность организаторов и работников сети call-центров к содействию деятельности спецслужб РФ на временно оккупированных территориях.

Продолжается досудебное следствие.

СБУ, Одесса
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