Международные резервы Украины сейчас чуть больше $26 млрд

Международные резервы Украины на 1 декабря 2020 года составили, по предварительным данным, $26 млрд 135,7 млн (в эквиваленте), что на $4,7 млн меньше, чем на начало ноября, сообщил Нацбанк Украины в понедельник.

«В ноябре они (резервы — Ред.) уменьшились на $4,7 млн (в эквиваленте) в результате погашения внешних и внутренних обязательств государства и операций Национального банка для сглаживания курсовых колебаний на валютном рынке, которые были уравновешены за счет валютных поступлений в пользу правительства», — говорится в сообщении.