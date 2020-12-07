Международные резервы Украины сейчас чуть больше $26 млрд
Международные резервы Украины на 1 декабря 2020 года составили, по предварительным данным, $26 млрд 135,7 млн (в эквиваленте), что на $4,7 млн меньше, чем на начало ноября, сообщил Нацбанк Украины в понедельник.
«В ноябре они (резервы — Ред.) уменьшились на $4,7 млн (в эквиваленте) в результате погашения внешних и внутренних обязательств государства и операций Национального банка для сглаживания курсовых колебаний на валютном рынке, которые были уравновешены за счет валютных поступлений в пользу правительства», — говорится в сообщении.
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