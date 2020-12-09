В Украине в 5-6 раз выросло потребление антибиотиков

Потребление антибиотиков по некоторым группам в Украине выросло в 5-6 раз, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду.

В то же время министр отметил, что ситуация контролируемая.

«Потребление антибиотиков в Украине выросло по некоторым группам в 5-6 раз. Я проводил встречи с фармпредприятиями, у нас контролируемая ситуация, медучреждения обеспечены двух-трехмесячным запасом антибиотиков», — сказал он.

Также он расскзад, что подачей кислорода обеспечено 54% коек, выделенных под COVID-19.

«Под COVID-19 выделено 62,198 тыс. коек, из них 33,606 тыс. (54%) обеспечены кислородом. Понятно, что от региона к региону ситуация разная», — сказал министр.