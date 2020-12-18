Евродепутат считает недопустимой идею Зеленского «перезагрузить» Конституционный суд

Конституционный кризис в Украине, который возник после решения КС об отмене уголовной ответственности за недостоверное декларирование, должен быть разрешен законным путем.

Об этом в комментарии Капиталу заявила депутат Европарламента Кира Мари Петер-Хансен.

«Я не считаю допустимым прекращение полномочий судей Конституционного суда и других судов, если это противоречит конституции страны. Закон есть закон, и мы, политики, должны его выполнять. Мы можем изменить закон, но для этого всегда нужно большинство в парламенте», — отметила она, комментируя желание президента Владимира Зеленского «перезагрузить» Конституционный суд.

Также депутат считает, что к проведению антикоррупционной реформы в Украине наравне с политиками должны быть привлечены профессионалы в области права.

«Я бы предложила создать рабочую группу, чтобы убедиться, что свое мнение выскажут и эксперты в области права и политики. Если речь идет о принятии новых законов, важен различный опыт и разные идеи», — отметила она.

Кира Мари Петер-Хансен — датский политик. Она является членом Европейского парламента от Социалистической народной партии (входит в группу Зеленые — Европейский свободный альянс). Петер-Хансен — самый молодой депутат в истории Европарламента.

Как сообщалось, 27 октября 2020 года КС принял решение, которым признал неконстититуционными ряд положений закона «О предотвращении коррупции» и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. В своем решении суд, в частности, резюмирует, что законодатель «не соблюдал принципы справедливости и пропорциональности, как элементы принципа верховенства права», а таким образом ст.366-1 (декларирование недостоверной информации) УК Украины противоречит ч.1 ст.8 Основного закона страны.

После этого президент Владимир Зеленский инициировал роспуск нынешнего состава КС, несмотря на то, что данное решение не предусмотрено законодательством.

Решение касательно КС пока не принято, вместо этого депутаты проголосовали законопроект о восстановлении ответственности за недостоверное декларирование, в котором смягчили наказание за подачу неверных сведений.

В свою очередь Венецианская комиссия постановила, что решениям КСУ необходимо следовать.

«Игнорирование решения конституционного суда равносильно игнорированию конституции... Они идут рука об руку. Парламент и исполнительная власть должны уважать роль конституционного суда как стража конституции и должны выполнять его решения», — отметили там, подчеркнув, что и судьи, в свою очередь, должны уважать свои собственные процедуры.