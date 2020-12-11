Депутат Европарламента обвинил Зеленского в подрыве принципа разделения властей

Инициатива президента Украины Владимира Зеленского по «перезагрузке» Конституционного суда после решения об отмене ответственности за недостоверное декларирование представляет собой вмешательство в роль судебной власти и подрывает принцип разделения властей.

Об этом заявил в комментарии Капиталу депутат Европейского парламента Чарльз Геренс, комментируя ситуацию, которая сложилась после решения КС об отмене уголовной ответственности за декларирование недостоверной информации.

«Уменьшение полномочий судей или их увольнение по политическим или идеологическим мотивам представляет собой явное вмешательство в роль судебной власти и как таковое подрывает принцип разделения властей. Следовательно, такое развитие событий неприемлемо для любого государства, считающего себя демократическим. В демократическом государстве вообще нельзя мириться с неконституционными шагами», — заявил он.

Депутат признает, что Европейский союз в настоящее время не может уделять достаточного внимания проблемам Украины из-за противоречий внутри сообщества. В то же время он обещает, что после решения внутренних проблем, ЕС сможет оказать стране содействие в проведении реформ, в том числе и реформы судебной системы. Она, по мнению парламентария, должна проводиться под контролем общества и профессионалов в области права.

«Совершенно очевидно, что представители общественности и профессиональные юристы должны активно участвовать в проведении реформ, консультировать политиков при принятии решений. Несмотря на то, что окончательные решения всегда будут носить политический характер, вклад гражданского общества и юридических экспертов очень важен при проведении конституционной и судебной реформы», — отметил он.

Чарльз Геренс — люксембургский политик. Депутат Европейского парламента з 2009 года.

Как сообщалось, 27 октября 2020 года КС принял решение, которым признал неконстититуционными ряд положений закона «О предотвращении коррупции» и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. В своем решении суд, в частности, резюмировал, что законодатель «не соблюдал принципы справедливости и пропорциональности, как элементы принципа верховенства права», а таким образом ст.366-1 (декларирование недостоверной информации) УК Украины противоречит ч.1 ст.8 Основного закона страны.

После этого президент Владимир Зеленский инициировал роспуск нынешнего состава КС, несмотря на то, что данное решение не предусмотрено законодательством.

Решение относительно судьбы КС пока не принято, вместо этого депутаты проголосовали законопроект о восстановлении ответственности за недостоверное декларирование, в котором смягчили наказание за подачу неверных сведений.