Ученые признали бесполезным популярный способ защиты от коронавируса

Японские ученые из Университета Фукуоки выяснили, что часто используемые лицевые щитки не защищают от передачи коронавируса воздушно-капельным путем. Результаты их исследования опубликованы в журнале Physics of Fluids.
Специалисты провели анализ движения потоков воздуха вокруг щитка, который возникает при чихании рядом инфицированного человека без маски.
Выяснилось, что чихание или кашель порождает вихревые кольца, которые постепенно становятся нестабильными и деформируются в трех измерениях. При этом, достигая верхнего и нижнего краев щитка, они попадают под экран.
Если период вдоха человека, находящегося напротив чихающего, совпадет с попаданием вихревого кольца в щиток, то он неизбежно вдохнет зараженные частицы, подчеркивают исследователи.
Сейчас ученые работают над усовершенствованием индивидуальных средств защиты, пытаясь уменьшить риск вдыхания частиц от попадающих в экраны потоков воздуха.
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