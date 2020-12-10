Менее половины ПЦР-тестов показывают правильный результат

ПЦР-тестирование, которое происходит с помощью мазка из носоглотки, может показать правильно результат только в 40%. Об этом «Укринформу» рассказал профессор кафедры инфекционных болезней Харьковского национального медицинского университета Андрей Бондаренко.
«ПЦР-тест — очень чувствительный и специфический. Материал для него берется из носа и горла, где вирус находится первые 5 дней. Затем вирус опускается ниже. Для того, чтобы полностью подтвердить диагноз, нужен уже бронхиальный секрет. Уже доказано, что по биоматериалу из носоглотки подтвердить наличие вируса можно только у 40% инфицированных», — сказал врач.
Китайские медики еще в феврале, продолжает врач, пришли к тому, что самой надежной в выявлении ковида является компьютерная томография. Однако злоупотреблять КТ опасно.
«Это не такой уж и безопасный метод диагностики, человек получает достаточно серьезное облучение. КТ надо делать, только когда есть показания», — сказал Бондаренко.
По состоянию на 10 декабря в Украине лабораторно подтвердили 858 714 случаев коронавируса. В частности, за минувшие сутки COVID-19 обнаружили у 13 371 человека. Также зафиксировано 266 летальных случаев, 13 903 пациента выздоровели.
Накануне правительство приняло решение об усилении карантинных ограничений в январе. Среди прочего, с 8 по 24 января запретят посещать заведения общепита, закроют развлекательные заведения, спортзалы, фитнес-центры и тому подобное. Салоны красоты и парикмахерские будут работать при условии предварительной записи и без ожидания в зале.
Несмотря на то, что в этот период будет действовать ряд запретов, схожих с теми, что были во время весеннего локдауна, транспорт все же будет функционировать.
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